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جيش الاحتلال يشن اقتحامات في الخليل ونابلس ويعتدي على مواطنين

01 مارس 2025 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم الفوار بمحافظة الخليل، واقتحمت بلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، وجابت شوارع وأحياء المخيم، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا عددا من المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

من جانب، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على شاحنة في بلدة بيت دجن شرف نابلس شمالي الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لبلدة بيت دجن، واستولت على شاحنة لنضح المياه العادمة.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس. وأفاد الناشط ضد الاستيطان فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة واندلعت مواجهات في المنطقة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #نابلس #مخيم الفوار #بلدة قصرة

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