الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تدعو لمساءلة جنود الاحتلال عن جرائمهم

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن عدم مساءلة جنود الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم وانتهاكاتهم بالضفة الغربية، شكل ضوء أخضر لهم لارتكاب مزيد منها.

وبين مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش، في تصريح اليوم السبت، إن جيش الاحتلال قتل منذ مطلع العام الجاري 16 طفلا فلسطينيا في الضفة، دون أن يشكلوا خطرا حقيقيا على جنوده.

وأشار إلى أن عدم إخضاع الجنود المرتكبين للانتهاكات بحق الفلسطينيين للمساءلة كان بمثابة ضوء أخضر لهم لمواصلة أعمالهم.

وأوضح أن حادثة استهداف الطفل أيمن الهيموني (13 عاما)، في 21 فبراير/ شباط المنصرم، بمدينة الخليل جنوبي الضفة، موضحًا أن "الطفل لم يشكل أي خطر على الجنود لحظة إطلاق النار عليه وقتله.

وأكد أبوقطيش تعمد الجنود الإسرائيليين وبشكل تكرر مؤخرا، احتجاز سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين، إلى جانب حالات اعتداء على أهالي المصابين.

وكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، اليوم السبت، أن لقطات لكاميرات مراقبة أظهرت مقتل الطفل أيمن الهيموني برصاص جندي إسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقطات توضح أن الطلقة التي قتلت الطفل أيمن جاءت من اتجاه جنود إسرائيليين.

بدوره، قال والد الطفل أيمن إن "جنديا إسرائيليا يتحدث العربية سخر مني مدعيا أنه أطلق النار على ابني بلا سبب". وأضاف أن الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على ابنه قال له "نأمل أن تتبع ابنك".

وفي 10 فبراير/ شباط المنصرم، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال وسع أوامر إطلاق النار بالضفة الغربية، ما أدى إلى زيادة عدد الشهداء في صفوف الفلسطينيين.

ومنذ 40 يوما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على شمال الضفة مستهدفا مدينة جنين ومخيمها، ومدينة طولكرم ومخيمها لليوم 34، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم الـ 21.

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة والقدس، منذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين