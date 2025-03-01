حماس: إرهاب الاحتلال بالضفة محاولة يائسة لن تكسر المقاومة

أكّدت حركة حماس أن عمليات جيش الاحتلال الفاشي في الضفة، والإرهاب الممنهج الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ليست سوى محاولات يائسة وفاشلة، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا، بل ستزيده تمسّكًا بأرضه، وإصرارًا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته كافة.

وقالت حماس في بيان اليوم السبت: إن هدم الاحتلال للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطولكرم، وإجباره السكان على النزوح القسري بقوة السلاح؛ يُعدُّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وإمعاناً في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم.

وأشارت إلى تزامن جرائم الحرب هذه، والإجراءات الخطيرة التي يسعى جيش الاحتلال إلى فرضها على الأرض، مع تصريحات موثقة لقادة الاحتلال الفاشي، من رئيس حكومته إلى وزير حربه، تؤكد نيّته الممنهجة في تهجير شعبنا من مخيمات شمال الضفة، وعمَل آلته الحربية وفق هذه الرؤية الإجرامية.

وحذّرت حركة حماس، من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة، ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرّك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة والمستمرة للقوانين الدولية.

هدمت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدد من المنازل والمباني السكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال دفع بجرافاته الثقيلة من نوع (D10) إلى المخيم، وشرع بعملية هدم المنازل وتدمير ما يحيطها، بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

ووفق اللجنة الإعلامية في طولكرم، أدى عدوان الاحتلال على طولكرم أدى لارتقاء 13 شهيدا وشهيدة وإصابة واعتقال العشرات، وتدمير كبير في المنازل والبنية التحتية. وأشارت اللجنة إلى أن 11 ألف نازح أجبروا على إخلاء منازلهم من مخيم طولكرم و5 آلاف من مخيم نور شمس.

في حين ذكر رئيس لجنة الخدمات في مخيم نور شمس، أن جيش الاحتلال هدم وأحرق 211 منزلا بالمخيم في اقتحاماته السابقة، وأنه هجّر نحو 13 ألف مواطن خلال عدوانه المتواصل على المخيم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات تدمير واستيلاء على المنازل وتهجير للسكان ومنع عودتهم. ففي مخيم جنين دخلت حملة التدمير الإسرائيلية يومها الـ40، واليوم الـ34 في مخيم طولكرم، والـ21 في مخيم نور شمس.

المصدر / فلسطين أون لاين