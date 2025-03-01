التنمية الاجتماعية: 50 ألف أسرة استفادة من المساعدات بخان يونس

أعلنت مديرية خان يونس بوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن عدد الأسر التي استفادت من خدمات الوزارة بلغت 50 ألف أسرة.

وقالت التنمية الاجتماعية في بيان اليوم السبت، أنها صرفت الدفعة العاشرة من المساعدات الغذائية لأهالي محافظة خانيونس، حيث شملت عملية التوزيع منطقة القرارة ومعسكر خانيونس والمواصي الشمالية ومعن والمنطقة الشرقية والبلد .

ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم على الرابط الإلكتروني لتحديث بياناتهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة في أقرب فرصة.

وأوضحت بأن النظام يسعى إلى تحسين ظروف الإيواء للنازحين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات بشكل عادل، وضمان وصولها إلى المستحقين.

وبينت التنمية الاجتماعية أن هذه المنصة الإلكترونية تساعد في بيانات دقيقة عن النازحين للجهات المختصة والجهات الإغاثية، مما يعزز جهود الإغاثة ويُسهل تقديم المساعدات.

ولفتت إلى ان النظام يستهدف النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب حرب الإبادة، والمقيمون الذين يحتاجون إلى دعم لتحسين ظروفهم المعيشية.

المصدر / فلسطين أون لاين