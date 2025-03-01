"الفارس الشهم 3" تطلق حملة إغاثية في غزة خلال رمضان

أعلنت عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم السبت، عن إطلاق حملة إغاثية كبيرة في للأهالي في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

تهدف الحملة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء الحرب الأخيرة على القطاع.

ولتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها، أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" رابطًا إلكترونيًا مخصصًا للتسجيل عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطنين ومخيمات النزوح في قطاع غزة التسجيل للاستفادة من المساعدات الإغاثية.

ويهدف هذا الرابط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين