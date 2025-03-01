فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جنيف تستضيف مؤتمراً حول الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال أسبوع

المالية بغزة تفتتح مكتب استعلامات لحل مشاكل السلف لموظفي القطاع

جرافات إسرائيلية تهدم منازل وطرقا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

تحقيق يكشف عن إعدام جنود الاحتلال بدم بارد لطفل في الخليل

الصِّحَّة بغزَّة: 23 شهيدًا وإصابات وصلوا مشافي غزَّة خلال الـ 48 ساعة الماضية

المحرر دهيدي.. 23 عامًا لم يفارقه الأمل بنهاية ظلام السجن

صفقة ذخائر ومعدات عسكرية أمريكية جديدة للاحتلال بقيمة 2.7 مليار دولار

جنود إسرائيليون يغلقون مطعمًا بجنين بعد رفض صاحبه بيعهم للشاورما

المُحرر مرتجى.. جميلُ أهل غزَّة فوق رأسي

رابط التسجيل بمساعدات السفارة الفلسطينية بالقاهرة لأهالي غزة المقيمين في مصر

"الفارس الشهم 3" تطلق حملة إغاثية في غزة خلال رمضان

01 مارس 2025 . الساعة 15:05 بتوقيت القدس
...

أعلنت عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم السبت، عن إطلاق حملة إغاثية كبيرة في للأهالي في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

تهدف الحملة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء الحرب الأخيرة على القطاع.

ولتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها، أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" رابطًا إلكترونيًا مخصصًا للتسجيل عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطنين ومخيمات النزوح في قطاع غزة التسجيل للاستفادة من المساعدات الإغاثية.

 ويهدف هذا الرابط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #حرب الإبادة #الفارس الشهم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة