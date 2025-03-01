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جنيف تستضيف مؤتمراً حول الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال أسبوع

01 مارس 2025 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، إن سويسرا دعت 196 دولة طرف في اتفاقيات جنيف للمشاركة في مؤتمر هذا الأسبوع حول وضع المدنيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيكولا بيدو، في رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على أسئلة وكالة "رويترز": "بناء على هذه الدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أؤكد أن مؤتمراً للأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة سيعقد في جنيف في السابع من مارس".

واتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء من سلسلة من المعاهدات الدولية المتفق عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح أو الاحتلال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من سويسرا تنظيم هذا الاجتماع في سبتمبر الماضي، عندما كانت حرب غزة لا تزال مستعرة. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن اجتماعات مماثلة عقدت في أعوام 1999 و2001 و2014.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأراضي الفلسطينية #اتفاقيات جنيف #وقف إطلاق النار في غزة

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