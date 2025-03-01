المالية بغزة تفتتح مكتب استعلامات لحل مشاكل السلف لموظفي القطاع

أعلنت وزارة المالية في غزة عن افتتاح مكتب استعلامات يهدف إلى خدمة موظفي القطاع العام الذين واجهوا مشاكل في استلام سلفهم خلال فترة الحرب.

يشمل المكتب جميع الوزارات باستثناء وزارة الداخلية، بالإضافة إلى المقطوعة رواتبهم، والمستفيدين عن المتوفين، والمتقاعدين، والشهداء، ومسيرات العودة.

يمكن للموظفين المتضررين تقديم شكاواهم عبر رقم الواتساب التالي: +972567834648.

يقع المكتب في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة غزة، حي الرمال، شارع الثورة، بجوار السفارة المصرية.

ملاحظة/ يستقبل المكتب المراجعين من السبت إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين