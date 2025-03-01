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جرافات إسرائيلية تهدم منازل وطرقا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

01 مارس 2025 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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من آثار جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، بجرافات عسكرية وجرف طرقات وهدم جدران عدد من المنازل بحي المنشية في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 21 يوما.

وصباح اليوم، وصلت جرافات الاحتلال الثقيلة من نوع "D10" إلى المخيم، وشرعت بعملية هدم المنازل وتدمير ما يحيطها، بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وجاء هذا التصعيد بعد إخطار الاحتلال قبل خمسة أيام بهدم 11 منزلا بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود المنازل لعائلات يوسف، وجبالي، ومرعي، وأبو شلباية، وإيراني، وشهاب، ويونس، وغنام.

تجريف طرقات ومنازل

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، السبت إن عدة جرافات عسكرية اقتحمت حي المنشية وشرعت في تجريف طرقاته، وهدم بعض جدران المنازل.

وبين الشاويش أن الاحتلال أجبر الساكنين في محيط مخيم نور شمس على إخلاء منازلهم، بحجة تنفيذ تفجيرات ضخمة.

تفجيرات وإطلاق نار

ولفت إلى أنه من غير المعروف ما الذي يفعله جيش الاحتلال داخل المخيم أو ينوي فعله، لكن تُسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

وبين أن الاحتلال أجبر جميع سكان المخيم على النزوح خارجه، ويصل عددهم إلى نحو 9 آلاف، إضافة إلى 3 آلاف يسكنون في محيط مخيم نور شمس أجبرهم الجيش على مغادرة مساكنهم مؤخرا.

ومنذ 40 يوما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمال الضفة مستهدفا مدينة جنين ومخيمها، ومدينة طولكرم ومخيمها لليوم 34، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم الـ 21 .

ومساء الأحد، اقتحمت دبابات إسرائيلية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#هدم منازل #طولكرم #مخيم نور شمس #جرافات إسرائيلية

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