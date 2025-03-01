الصِّحَّة بغزَّة: 23 شهيدًا وإصابات وصلوا مشافي غزَّة خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 23 شهيدًا (21 شهيدًا تم انتشالهم و2 شهيد جديد) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى 23 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 48,388 شهيدًا و111,803 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين