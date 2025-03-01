جنود إسرائيليون يغلقون مطعمًا بجنين بعد رفض صاحبه بيعهم للشاورما

في خطوة عقابية، أغلق جنود إسرائيليون مطعما في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وطردوا زبائنه بالقوة، وذلك بعد رفض صاحب المحل بيعهم لوجبات شاورما.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر محاولة جنود الاحتلال شراء وجبات شاورما من مطعم فلسطيني، في جنين، وبعدما رفض المطعم ذلك، أمر جنود الاحتلال صاحب المحل بإغلاقه وطردوا الزبائن من داخله.

وبحسب الفيديو المسجل فإن الحدث وقع مساء أمس الجمعة 28 فبراير، وكان اسم المطعم بحسب لافتة معلقة "مطعم الحثناوي".

وأشاد نشطاء بخطوة صاحب المطعم، ورفضه لبيع جنود الاحتلال الإسرائيلي وجبات شاورما، في الوقت الذي يقتلون ويستبيحون المدينة قتلا وتدميرا واعتقالا.

وكتبت الناشطة وجدان معالي: هدول أبناء جنين وخاصه أبناء الحثناوي اهل الأصل والشرف وماضيهم وحاضرهم بيشهد على اصالتهم".

وعلقت الناشطة Raghad S. Abu Farha بقولها: "الحيثناوي أشرف من كثير ناس والله".

وكتب الناشط Naief AL-Karmi: "هاض الفرق بين شعب رافض التعايش لو ع قطع رزقه، وشعب مبسوط بمصاري المستوطنين الي بفوتو يشترو منهم، بدايتها بتكون عسل ونهايتها مثل ما شفنا شو صار ببعض المناطق!! كل الاحترام لصاحب المحل وربنا يعوضك عوض خير.

ودعت الناشطة خديجة عبد الرحمن لدعم صاحب المطعم بقولها: احفظوا المحل عشان صاحبه حر ابن حر وبعد ما يخلص اعتداء الجيش الإسرائيلي على جنين وتزوروا جنين عشان تدعموها ما تنسوا تشتروا من عنده.. جنين وطولكرم لازم أهل الضفة يدعموهم.

وتفاخر الناشط عبد الكريم ذيب بالحدث وكتب قائلا: عاشوا الشباب الأبطال الشرفاء هذه وقفة عز وكرامة والمفروض كل اهل جنين وضواحيها يدعمون هذا المحل ضد امر الاحتلال بإغلاق المحل وبكره يفتحوا المحل وكل الناس تتوجه عليه للشراء.

المصدر / فلسطين أون لاين