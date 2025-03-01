رابط التسجيل بمساعدات السفارة الفلسطينية بالقاهرة لأهالي غزة المقيمين في مصر 

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة عن إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل طلبات الحصول على مساعدات مالية مقدمة من الجمعيات الخيرية للأسر الفلسطينية القادمة من قطاع غزة والمقيمة حاليًا في مصر.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السفارة للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي غزة نتيجة للحرب التي بدأت في أكتوبر 2023.

وأوضحت السفارة أنه يمكن للعائلات الفلسطينية المقيمة في مصر والتي وصلت من غزة بعد أكتوبر 2023، التسجيل لمرة واحدة فقط على المساعدة المالية، وذلك من خلال الرابط التالي، اضغط هنا

ودعت السفارة جميع الأسر المستحقة إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط المذكور، مع التأكيد على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح وكامل لضمان سرعة معالجة الطلبات.

المصدر / فلسطين أون لاين