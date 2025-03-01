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لازاريني: "الأونروا" هي العامود الفقري لعمليات المساعدة في قطاع غزَّة

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لازاريني: "الأونروا" هي العامود الفقري لعمليات المساعدة في قطاع غزَّة

01 مارس 2025 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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لازاريني: "الأونروا" هي العامود الفقري لعمليات المساعدة في قطاع غزَّة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن الوكالة هي العامود الفقري لعمليات المساعدة في قطاع غزة.

وقال لازاريني في تصريحات صحفية، إنه لن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية سياسية بالتخلص من "أونروا"، مضيفًا "بل ربما تتعقد المشكلة".

وأشار إلى أن الوكالة تواصل العمل لتوفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأمس الجمعة، قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة. 

وقالت وزارة الخارجية، إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".

ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".

 وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأونروا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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