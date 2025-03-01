وزارة التعليم العالي تعلن عن منح البنك الإسلامي للتنمية 2025/2026 

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح البنك الإسلامي للتنمية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك ضمن برنامجي المنح الدراسية للماجستير في العلوم، ومنح النوابغ في التكنولوجيا المتقدمة لدرجتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.
أهم النقاط:
- آخر موعد للتقديم: 25 مارس 2025.
- التخصصات وشروط التقديم: متاحة على موقع البنك الإسلامي للتنمية، اضغط هنا
آلية التقديم:
- تعبئة الطلب الإلكتروني عبر الرابط المذكور.
- تسليم نسخة من الطلب مع الوثائق المطلوبة إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.
- طلبة غزة: إرسال الطلب والوثائق عبر البريد الالكتروني: [email protected].
ملاحظات هامة:
- الطلبات غير المكتملة سيتم استبعادها.
- تم إضافة أهم المعلومات في بداية النص ليسهل على القارئ معرفة أهم التفاصيل.
- تم وضع آلية تقديم الطلب في نقاط ليسهل على القارئ تتبعها.
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