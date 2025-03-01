وزارة التعليم العالي تعلن عن منح البنك الإسلامي للتنمية 2025/2026 

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح البنك الإسلامي للتنمية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك ضمن برنامجي المنح الدراسية للماجستير في العلوم، ومنح النوابغ في التكنولوجيا المتقدمة لدرجتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

أهم النقاط:

- آخر موعد للتقديم: 25 مارس 2025.

- التخصصات وشروط التقديم: متاحة على موقع البنك الإسلامي للتنمية، اضغط هنا

آلية التقديم:

- تعبئة الطلب الإلكتروني عبر الرابط المذكور.

- تسليم نسخة من الطلب مع الوثائق المطلوبة إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

- طلبة غزة: إرسال الطلب والوثائق عبر البريد الالكتروني: [email protected].

ملاحظات هامة:

- الطلبات غير المكتملة سيتم استبعادها.

- تم إضافة أهم المعلومات في بداية النص ليسهل على القارئ معرفة أهم التفاصيل.

- تم وضع آلية تقديم الطلب في نقاط ليسهل على القارئ تتبعها.

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المصدر / فلسطين أون لاين