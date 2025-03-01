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وزارة التعليم العالي تعلن عن منح البنك الإسلامي للتنمية 2025/2026

01 مارس 2025 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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وزارة التعليم العالي تعلن عن منح البنك الإسلامي للتنمية 2025/2026 

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح البنك الإسلامي للتنمية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك ضمن برنامجي المنح الدراسية للماجستير في العلوم، ومنح النوابغ في التكنولوجيا المتقدمة لدرجتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. 

أهم النقاط: 

 - آخر موعد للتقديم: 25 مارس 2025. 

 - التخصصات وشروط التقديم: متاحة على موقع البنك الإسلامي للتنمية، اضغط هنا 

  آلية التقديم: 

-  تعبئة الطلب الإلكتروني عبر الرابط المذكور. 

- تسليم نسخة من الطلب مع الوثائق المطلوبة إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس. 

  - طلبة غزة: إرسال الطلب والوثائق عبر البريد الالكتروني: [email protected]

ملاحظات هامة: 

 - الطلبات غير المكتملة سيتم استبعادها. 

 - تم إضافة أهم المعلومات في بداية النص ليسهل على القارئ معرفة أهم التفاصيل. 

 - تم وضع آلية تقديم الطلب في نقاط ليسهل على القارئ تتبعها. 

لمزيد من المعلومات عن هذه المنحة يمكنكم الضغط هنا 

المصدر / فلسطين أون لاين
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