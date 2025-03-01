الاحتلال يفرج عن الصَّحفية بيان الجعبة بشرط الحبس المنزلي

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم السبت، عن الصحفية المقدسية بيان الجعبة، بشرط الحبس المنزلي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية بيان الجعبة وزوجها الصحفي محمد صادق وطفلتيهما، داخل المسجد الأقصى، بأول ليالي شهر رمضان المبارك.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الزوج بعد عدة ساعات من الاعتقال، وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الاقصى أسبوعاً، مع إمكانية التمديد، في حين مددت توقيف الزوجة حتى صباح اليوم رغم أنها حامل في شهرها التاسع، قبل أن تفرج عنها شريطة الحبس المنزلي.

المصدر / فلسطين أون لاين