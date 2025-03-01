الأغذية العالمي: وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يستمر

قال برنامج الأغذية العالمي إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يستمر ولا مجال للعودة إلى الوراء.

وتنتهي، اليوم السبت، المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة، في حين لم يتم الاتفاق بعد على شروط المرحلة الثانية التي يفترض بها أن تنهي الحرب.

وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية، خلال المرحلة الأولى. لكن ذلك عرقلته حكومة نتنياهو بذريعة "اتهامات لحماس بخرق الاتفاق المبرم" بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على "ضرورة صمود وقف إطلاق النار في القطاع المدمر والذي عانى أزمة إنسانية كارثية" بسبب الحرب.

وقال غوتيريش، الجمعة، "يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن... لا يجب على الطرفين ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق".

المصدر / فلسطين أون لاين