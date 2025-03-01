بعد دعوة أوجلان.. "العمال الكردستاني" يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا

كشفت وكالة أنباء مقربة من حزب العمال الكردستاني اليوم السبت أنه قرر الامتثال لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، والتخلي عن السلاح، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة مهمة لإنهاء صراع مستمر منذ 40 عاماً مع الحكومة التركية.

وأكد الحزب موافقته التامة على محتوى رسالة أوجلان التي دعا فيها المجموعة إلى نزع السلاح، وحل نفسها.

وقال الحزب إنه يأمل في أن تطلق أنقرة سراح أوجلان المحتجز في عزلة تامة تقريباً منذ 1999 كي تتسنى له قيادة عملية نزع السلاح، وأضاف أن هناك حاجة لوضع شروط سياسية وديمقراطية لإنجاح العملية.

عملية تاريخية

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن الحزب قوله: "من الواضح أن عملية تاريخية جديدة بدأت في كردستان والشرق الأوسط بهذه الدعوة. وسيكون لهذا أيضاً تأثير كبير على تطوير الحياة الحرة والحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. وعلى هذا الأساس، تقع المسؤولية علينا جميعاً؛ يجب على الجميع أن يتقبلوا واجباتهم ومسؤولياتهم ويؤدوها وفقاً لذلك".

وأضاف: "لا شك أن إطلاق مثل هذه الدعوة كانت له أهمية تاريخية؛ والآن، فإن وضع محتواها موضع التنفيذ بنجاح له أهمية مماثلة. وبصفتنا (حزب العمال الكردستاني)، فإننا نقبل تماماً محتوى هذه الدعوة ونعلن أننا سنمتثل لمتطلبات الدعوة وننفذها من جانبنا. ومع ذلك، نود التأكيد على أنه لتحقيق النجاح، يجب أن يكون هناك أساس سياسي وقانوني ديمقراطي مناسب أيضاً".

كما أعلن الحزب أنه مستعد للانعقاد كما طالب أوجلان في رسالته يوم الخميس، لكنه قال إن أوجلان عليه أن يقود الاجتماع.

وأفاد الحزب: "لكي يحدث هذا، يجب تهيئة بيئة آمنة، ولنجاح المؤتمر، يجب على الزعيم آبو أن يوجهه ويديره شخصياً. حتى الآن، تمكنا من إدارة الحرب، بكل أخطائها ونواقصها، لكن الزعيم آبو وحده قادر على إدارة فترة السلام والمجتمع الديمقراطي".

وقف إطلاق النار

كما أعلن «حزب العمال الكردستاني» من جانب واحد وقف إطلاق النار.

وتابع: «في هذا السياق، ولتمهيد الطريق لتحقيق دعوة الزعيم آبو للسلام والمجتمع الديمقراطي، نعلن وقف إطلاق النار اعتباراً من اليوم. لن تشارك أي من قواتنا في العمل المسلح ما لم تتم مهاجمتها. وبعيداً عن هذا، لا يمكن تحقيق تنفيذ أمور مثل إلقاء السلاح إلا من خلال القيادة العملية للزعيم آبو (أوجلان)».

وحث أوجلان، المسجون منذ سنوات، أنصاره يوم الخميس على إلقاء أسلحتهم في الحرب التي استمرت عقوداً ضد تركيا ودعا إلى حل "حزب العمال الكردستاني".

يذكر أن "حزب العمال الكردستاني" مدرج منظمة إرهابية في تركيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الجمعة إن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني إلى نزع سلاح الجماعة وتفكيكها تمثل بداية "مرحلة جديدة".

ورداً على دعوة أوجلان، أشار أردوغان إلى أنه توجد الآن "فرصة لخطوة تاريخية".

المصدر / وكالات