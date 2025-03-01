حماس: لا توجد الآن أي مفاوضات بشأن المرحلة الثَّانية والاحتلال يحاول إعادة الأمور لنقطة الصِّفر

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أنه لا توجد الآن أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

وقال قاسم في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، اليوم السبت، إن "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وأوضح، أنّ الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، مشيرًا إلى أنه يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع.

شدّد على أنّ تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة للحركة، لافتًا إلى أنّ الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق.

وأمس الجمعة، أكدت حماس، أنها لا تعتبر مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد بدأت حتى الآن، مشيرةً إلى أن تعطيل الاحتلال لهذه المرحلة الاتفاق لا يسمح بتمديد المرحلة الأولى .

وأكدت حماس، التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتّفاق وقف إطلاق النَّار وتبادل الأسرى بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.

وبدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ونصَّت المرحلة الأولى على إطلاق سراح 33 أسيرًا "إسرائيليًا"، أحياءً وأمواتًا، وبالفعل أطلقت الفصائل الفلسطينية 25 أسيرًا حيًا وسلّمت 8 جثامين، مقابل إفراج الاحتلال عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا.

ويعرقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويفضل تمديد الأولى لأسباب بينها أن المرحلة الثانية تنص على إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل"، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين