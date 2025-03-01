مشادة كلامية غير مسبوقة بين ترمب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي

وقعت مواجهة كلامية محتدمة غير مسبوقة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالبيت الأبيض، الجمعة، في اجتماع من المقرر أن يوقّعا فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية، ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

وحثّ زيلينسكي، الرئيس الأميركي، على توخي الحذر مع روسيا، بينما اتهم ترمب الرئيس الأوكراني بقلة الاحترام، وذلك في خروج للخلافات المتفاقمة بين الطرفين إلى العلن.

وقال ترمب لزيلينسكي: «أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفاً لطيفاً». بدوره، خاطب نائب ترمب، جاي دي فانس، زيلينسكي، قائلاً: «ألا تقول شكراً لكم ولو لمرة واحدة؟».

عديم الاحترام

ووصف ترمب ونائبه، زيلينسكي، بأنه «عديم الاحترام» خلال الاجتماع، حين طلب الرئيس الأوكراني التزاماً أمنياً أميركياً في مواجهة روسيا، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء.

وقال ترمب إن زيلينسكي غير مستعد للسلام، وإنه أظهر عدم احترام لأميركا. وأضاف: «بوسع زيلينسكي العودة عندما يكون مستعداً للسلام».

بدوره، وصف زيلينسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «إرهابي»، وقال لترمب، إن أوكرانيا والعالم لا يحتاجان إلى تقديم «تنازلات لقاتل». وأضاف: «حتى أثناء الحرب هناك قواعد».

ورفض زيلينسكي قول ترمب إن المدن الأوكرانية تحوّلت إلى أنقاض بسبب الحرب المستمرة منذ 3 سنوات. وأكد ترمب أن بوتين يريد إبرام اتفاق، فيما قال زيلينسكي لترمب إن وعود السلام التي يقدّمها بوتين لا يمكن الوثوق بها، مشيراً إلى سجل الرئيس الروسي في نكث الوعود. ورد ترمب قائلاً إن بوتين لم يخل بأي اتفاق معه.

حرب عالمية ثالثة

وقال ترمب لزيلينسكي: «أنت تقامر بإشعال الحرب العالمية الثالثة»، وحثّه على أن يكون أكثر امتناناً. وأضاف ترمب لزيلينسكي أن الخيارين المتاحين؛ هما إما أن يتوصل إلى اتفاق، وإما أن تتخلى الولايات المتحدة عن أوكرانيا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن زيلينسكي غادر مقرّ الرئاسة الأميركية في وقت مبكر، الجمعة، بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع ترمب، بينما ذكرت تقارير إعلامية أميركية أنه تم إلغاء المؤتمر الصحافي بين ترمب وزيلينسكي.

وقالت شبكة «إن بي سي نيوز» إنه ليس واضحاً ما إذا كان زيلينسكي قرر مغادرة البيت الأبيض مبكراً من تلقاء نفسه، أم أن ترمب قد طلب منه المغادرة. بدورها، ذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن زيلينسكي أراد العودة للمحادثات مع الرئيس الأميركي، لكن ترمب طلب منه المغادرة.

وجاءت المواجهة بعد بداية ودية للقاء بين الرئيسين.

لا مساومة

وقال زيلينسكي: «أعتقد أن الرئيس ترمب يقف في صفنا». وأضاف أنه سيتحدث مع الرئيس الأميركي حول الحاجة «الحيوية» لوجود ما سماها «شبكة أمان» أميركية لأي قوة حفظ سلام لضمان الهدنة المحتملة مع روسيا.

لكن الأمور تطورت بعدما عرض زيلينسكي على ترمب صوراً لـ«فظائع الحرب»، بينما كان الأخير يقول إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم «تنازلات» لإنهاء الحرب مع روسيا. لكن زيلينسكي قال إنه «لا مساومة مع قاتل على أراضينا»، وإن «الروس المجانين» قاموا بترحيل أطفال أوكرانيين وارتكبوا جرائم حرب خلال غزوهم لبلاده لمدة 3 سنوات، فاستشاط ترمب غضباً قائلاً: «أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفاً لطيفاً».

وبعد الجدال الحاد، شكر زيلينسكي الولايات المتحدة ودونالد ترمب على زيارته لواشنطن، مؤكداً أنه «يعمل» من أجل «سلام عادل ودائم» في أوكرانيا.

وكتب في منشور على منصة «إكس»: «شكراً أميركا، شكراً على الدعم، شكراً على هذه الزيارة. شكراً للرئيس والكونغرس والشعب الأميركي». وأضاف: «أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونحن نعمل على ذلك».

المصدر / وكالات