تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 1 مارس فبراير 

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 1 مارس 2025، انخفاضاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة، وتكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو غائم جزئي إلى غائم نهاراً مع جو بارد إلى شديد البرودة في الجبال وتكون الفرصة سانحة لسقوط زحات من المطر، ويسود جو بارد جداً مع ساعات المساء والليل وفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق خاصة الشمالية منها وبعض مناطق الوسط.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: توجد فرصة لسقوط أمطار محلية.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلًا: باردة شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: هادئة وتتراوح ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين