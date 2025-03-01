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انتهاكاتٌ مُتصاعدة.. مواجهات مع المستوطنين في الخليل وحملة مُداهمات في نابلس

01 مارس 2025 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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انتهاكاتٌ مُتصاعدة.. مواجهات مع المستوطنين في الخليل ومُداهمات في نابلس

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم من قبل الجنود ومجموعات المستوطنين.

وفي الخليل، أُصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز في رقبته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنا غرب الخليل، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي ومجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني مستوطنة “حفات ماعون” هاجموا المنازل في منطقة “واد الجوايا” بمسافر يطا، بحماية قوات الاحتلال، وأطلقوا الرصاص الحي على المنازل، وحاولوا سرقة مواشي للمواطنين.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين الذين هبّوا لصد الهجوم، وأطلقوا قنابل الصوت والإنارة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المنطقة لتقديم العلاج للمواطنين المصابين.

كما تداولت منصا فلسطينية مقطعًا مصورًا لجنود الاحتلال يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في دورا بالخليل.

وقد تجددت حملة الاقتحامات والمداهمات التي تشنها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وسط تأكيدات من مصادر محلية باحتجاز قوات الاحتلال مركبات الأهالي بعد إغلاقها حاجز بيت فوريك شرقي نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين بلدتي كفر الديك غرب سلفيت ودير غسانة شمال غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #مسافر يطا #مواجهات في الضفة #طوفان الأقصى

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