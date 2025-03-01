حماس تهنِّئ الشَّعب الفلسطيني بحلول شهر رمضان المبارك

هنَّأت حركة المقاومة الإسلامية حماس شعبنا الفلسطيني وأمّتنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيةً إلى جعل أيَّامه ولياليه ميداناً لمزيد من الصمود والرّباط والتكافل، وأن تكون لياليه المباركة حافلة بقيمه السَّامية، تمسكاً بالثوابت والتضحية والصَّبر والرّباط والدفاع عن الأرض والمقدسات، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت حماس في بيان صحفي، اليوم السبت، "ليكن هذا الشهر المبارك شهراً تستلهم فيه أمتنا العربية والإسلامية معاني النصرة والتضامن والبرّ والإحسان والتراحم والتعاطف وتضميد جراح أهلنا في قطاع غزَّة، وتُجسّد فيه روح الجسد الواحد؛ الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر، في ظل استمرار انعدام كل مقوّمات الحياة الإنسانية في قطاع غزَّة".

وأضافت، أن "شهر رمضان المبارك فرصة لأمّتنا قادة وشعوباً ومنظمات وهيئات علمائية وخيرية وإنسانية، للتحرّك الجاد والفاعل في كل الميادين، لدعم صمود أهلنا في قطاع غزَّة والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى، وإحباط كل محاولات الاحتلال وداعميه تنفيذ مخططاتهم؛ في قتل وتجويع وتهجير شعبنا وطمس معالم أرضهم ومقدساتهم وهُويتهم وتغييب قضيتهم الوطنية في التحرير والعودة".

ودعت جماهير شعبنا في عموم الضفة والقدس والداخل المحتل إلى حشدّ كلّ الطاقات في هذا الشهر المبارك؛ عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى والرّباط والاعتكاف فيه، ولتكن أيَّام رمضان ولياليه المباركة طاعة ورباطاً ومقاومة للعدو وقطعان مستوطنيه، وذوداً وحماية للقدس والأقصى، حتى تحريرهما من دنس الاحتلال.

كما دعت أبناء شعبنا في أماكن وجودهم كافة حول العالم إلى التحرّك الفاعل، خلال شهر رمضان، في أوسع مبادرات وفعاليات تضامنية مع أهلهم في قطاع غزَّة والضفة والقدس المحتلة، "لنعيش معهم آلامهم وآمالهم، ونشاركهم تضحياتهم، كقلب رجل واحد، متطلّعين معاً إلى تحرير أرضنا والعودة إليها".

المصدر / فلسطين أون لاين