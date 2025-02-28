المفتي العامِّ للقدس والدِّيار الفلسطينيَّة يعلن السَّبت غرَّة شهر رمضان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك بعد تحري الهلال.

وفي وقت سابق، تجمهر العشرات في المسجد الأقصى وفي بعض المدن الفلسطينية لتحري الهلال ورصد بداية الشهر الفضيل.

وكانت عدة دول إسلامية قد أعلنت عن بداية شهر رمضان غداً السبت، من بينها السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق ومصر وعُمان واليمن والسودان وإندونيسيا والشيشان، بالإضافة إلى الجالية الإسلامية في أستراليا.

ويجري تحرّي هلال شهر رمضان باستخدام وسائل متنوعة تشمل الرؤية بالعين المجردة، التلسكوبات، و"طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتجاوز عدد المسلمين حول العالم ملياري نسمة، ما يشكل أكثر من 25% من سكان الأرض. وتتركز الأغلبية في قارة آسيا، حيث تعد إندونيسيا الدولة ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر، تليها باكستان، الهند، بنغلادش، إيران، والعراق. كما تضم القارة الإفريقية أعدادًا كبيرة من المسلمين، خصوصاً في نيجيريا، مصر، إثيوبيا، الجزائر، والسودان. وتضم دول كبرى مثل الصين وروسيا أيضاً ملايين المسلمين.

ويكتسي شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وتجمعهم طقوس رمضانية متشابهة، تشمل صلاة الجماعة، التراويح، الاعتكاف في المساجد، والتجمعات العائلية للإفطار والسحور، بالإضافة إلى الزينة الرمضانية التي تميز شوارع المدن الإسلامية.