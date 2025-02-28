السعودية تعلن غدًا السبت الأول من شهر رمضان

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم السبت الموافق 1 مارس 2025م، سيكون غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد هلال الشهر الفضيل.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وبأن غدا السبت سيكون أول أيام رمضان.

كما أعلنت قطر وسلطنة عمان، إن غدا السبت، هو "غرة رمضان"، ما يوافق الحسابات الفلكية. فيما أعلنت عدد من الدول الإسلامية، من بينها ماليزيا وإندونيسيا، أن السبت هو متمم شهر شعبان، وأول أيام رمضان هو الأحد.

ويجري تحرّي هلال شهر رمضان باستخدام وسائل متنوعة تشمل الرؤية بالعين المجردة، التلسكوبات، و"طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتجاوز عدد المسلمين حول العالم ملياري نسمة، ما يشكل أكثر من 25% من سكان الأرض. وتتركز الأغلبية في قارة آسيا، حيث تعد إندونيسيا الدولة ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر، تليها باكستان، الهند، بنغلادش، إيران، والعراق. كما تضم القارة الإفريقية أعدادًا كبيرة من المسلمين، خصوصاً في نيجيريا، مصر، إثيوبيا، الجزائر، والسودان. وتضم دول كبرى مثل الصين وروسيا أيضاً ملايين المسلمين.

ويكتسي شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وتجمعهم طقوس رمضانية متشابهة، تشمل صلاة الجماعة، التراويح، الاعتكاف في المساجد، والتجمعات العائلية للإفطار والسحور، بالإضافة إلى الزينة الرمضانية التي تميز شوارع المدن الإسلامية.