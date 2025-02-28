غزَّة كما لم يرها ترامب... فيديو جديد يقدِّم صورةً واقعيَّةً للقطاع بعيون سكَّانه (شاهد)

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشر نشطاء فلسطينيون فيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يقدم صورة واقعية لقطاع غزة بعيدًا عن أي تزييف أو تحريف، ويأتي ذلك ردًا على نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع يُظهر القطاع وقد تحول إلى مدينة سياحية فاخرة، في مشهد بدا منفصلا تمامًا عن الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع.

وعكس فيديو النشطاء الفلسطينيين حقيقة غزة، وهي أرض تعاني من الحصار والحرب، لكنها ترفض الاستسلام. وأكد الفيديو على أن غزة للفلسطينيين، وستبقى كذلك، رغم كل محاولات تشويه صورتها أو سرقة هويتها.

كما قدم الفيديو رسالة قوية للعالم، وهي أن غزة ليست منتجعا، بل هي وطن ينبض بالحياة، يعيش فيه شعب صامد يكافح من أجل البقاء وإعادة البناء.

وجاء هذا الفيديو كرد مباشر على فيديو سابق نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي استخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة مُغايرة تماما لواقع غزة، محولا إياه إلى ما يشبه منتجعا فاخرا مليئا بالمسابح والمطاعم اللامعة.

يبدأ فيديو ترامب بمشاهد مأساوية لأطفال يفرون وسط الدمار، قبل أن ينتقل إلى مشاهد تُظهر غزة كمدينة مزدهرة مليئة بالسيارات الفاخرة وناطحات السحاب، مع لافتات كُتب عليها "ترامب غزة".

ويظهر ترامب نفسه مستمتعا بوقته، يراقص الفتيات، بينما يظهر الملياردير إيلون ماسك وهو يتناول أطعمة تقليدية ويلقي الأموال في الهواء، في مشهد أثار غضب الفلسطينيين الذين رأوه استفزازيا، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة بعد الحرب.

وقد حصد الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ أن نشره ترامب عبر حسابه على إنستغرام.

وأثار فيديو ترامب موجة من السخرية والغضب، حيث اعتبره الكثيرون محاولة لتزييف الواقع وتجاهل المعاناة اليومية التي يعيشها سكان القطاع.

انتقدت حركة حماس مقطع الفيديو المنتج بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال الذي يوضح خطته لتحويل غزة إلى منتجع، والذي يضم تمثالًا ذهبيا لنفسه وحليفه الملياردير إيلون ماسك وهو يأكل الحمص، ووصفته بأنه "مخزٍ".

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس، الدكتور إسماعيل الثوابتة، في بيان: "نستنكر بشدة، وبأشد العبارات، الفيديو المخزي الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحتوي على مشاهد غير أخلاقية تنتهك عادات وأخلاق وتقاليد شعبنا الفلسطيني".

وأشارت حماس إلى مشهد يظهر فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وترامب وهما يحتسيان المشروبات على الشاطئ، وقالت إن الفيديو يعكس "عقلية استعمارية عنصرية متجذرة ومحاولة يائسة لإضفاء الشرعية على التطهير العرقي المستمر الذي تقوم به الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي واضح".

وحذرت الحركة "الإدارة الأمريكية من الاستمرار في هذا النهج العدائي تجاه شعبنا"، ودعت المجتمع الدولي إلى "كبح جماح الرئيس الأمريكي".

وأكدت الحركة أن "غزة ستبقى فلسطينية إلى الأبد، وأن شعبنا الصامد الذي عانى من أبشع الجرائم لن يسمح لأي قوة في العالم بسرقة وطنه أو فرض واقع يتناقض مع هويته الوطنية والدينية والاجتماعية، حتى لو كانت تلك القوة الولايات المتحدة".

وأشار مغردون إلى أن غزة ستظل "حائط الصد الذي تتحطم عليه أحلام الإسرائيليين ومن يدعمهم"، مؤكدين أن صمودها أفشل العديد من المخططات السابقة، وما زالت تقاوم بدمائها في وجه مشاريع التهجير.

ورأى بعض النشطاء أن ما يحدث يعكس حالة الفوضى العالمية، قائلين: "نحن في مرحلة انتقالية بين عالم قديم يموت وآخر لم يولد بعد، وبينهما برزخ تظهر فيه وحوش السياسة والاستعمار، حيث تتحول فلسطين إلى ساحة تجارب جديدة لأطماع القوى الكبرى".