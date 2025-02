غزَّة كما لم يرها ترامب... فيديو جديد يقدِّم صورةً واقعيَّةً للقطاع بعيون سكَّانه (شاهد)

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشر نشطاء فلسطينيون فيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يقدم صورة واقعية لقطاع غزة بعيدًا عن أي تزييف أو تحريف، ويأتي ذلك ردًا على نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع يُظهر القطاع وقد تحول إلى مدينة سياحية فاخرة، في مشهد بدا منفصلا تمامًا عن الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع.

وعكس فيديو النشطاء الفلسطينيين حقيقة غزة، وهي أرض تعاني من الحصار والحرب، لكنها ترفض الاستسلام. وأكد الفيديو على أن غزة للفلسطينيين، وستبقى كذلك، رغم كل محاولات تشويه صورتها أو سرقة هويتها.

كما قدم الفيديو رسالة قوية للعالم، وهي أن غزة ليست منتجعا، بل هي وطن ينبض بالحياة، يعيش فيه شعب صامد يكافح من أجل البقاء وإعادة البناء.

A message to #Trump: #Gaza will always be Palestinian! pic.twitter.com/mHQ5kyKgQo