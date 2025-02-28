النونو: تعطيل الاحتلال للمرحلة الثَّانية من الاتِّفاق لا يسمح بتمديد المرحلة الأولى

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس طاهر النونو، أن الحركة لا تعتبر مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد بدأت حتى الآن، مشيرًا إلى أن تعطيل الاحتلال لهذه المرحلة الاتفاق لا يسمح بتمديد المرحلة الأولى .

وشدد النونو في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، اليوم الجمعة، على أنّ حماس متلزمة باتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن المسؤولية تقع الآن على الوسطاء لإلزام الاحتلال.

وفي تصريح سابق، أكدت حماس، التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتّفاق وقف إطلاق النَّار وتبادل الأسرى بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.



المصدر / فلسطين أون لاين