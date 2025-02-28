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حماس تُطالب الوسطاء بالضَّغط على الاحتلال للبدء في المرحلة الثَّانية من الاتَّفاق دون تلكُّؤ

28 فبراير 2025 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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حماس تُطالب الوسطاء بالضَّغط على الاحتلال للبدء في المرحلة الثَّانية من الاتَّفاق دون تلكؤ

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتّفاق وقف إطلاق النَّار وتبادل الأسرى بجميع مراحله وتفاصيله، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وطالبت حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.

وأمس الخميس، أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن المقاومة أتمَّت المرحلة الأولى من الاتفاق والتزمت ببنودها ولا يزال الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني منها.

وقال القانوع في تصريح صحفي للتلفزيون العربي، إن "كل مبررات الاحتلال وأسبابه الواهية أفشلناها وقطعنا الطريق عليها، وجاهزون للمضي لمفاوضات المرحلة الثانية".

وشدد على أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط. 

وأضاف، أنّ "أي محاولات من نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق وعرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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