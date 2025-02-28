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شهيد في قصف مسيّرة الاحتلال على رفح

28 فبراير 2025 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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شهيد في قصف مسيّرة الاحتلال على رفح

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، في قصف مسيّرة الاحتلال وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ41 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب رعد نضال العمواسي 18 عامًا جراء قصف مسيّرة "إسرائيلية" وسط مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الخميس، وصول مشافي قطاع غزة 17 شهيداً انتشال، و19 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,365 شهيداً و111,780 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وبحسب إحصاءات نشرها رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، الجمعة الماضية، فإنّ الاحتلال قتل 100 فلسطيني وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون ثاني الفائت.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهداء غزة #طوفان الأقصى #شهداء رفح

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