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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 فبراير

28 فبراير 2025 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 فبراير 

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة، وتكون دون المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال ساعات النهار دافئاً نسبياً إلى دافئ ومستقر  في كافة المناطق البلاد وتكون الأجواء مشمسة مع تواجد كميات من السحب العالية والمتوسطة وفي ساعات المساء والليل يعود الطقس ليصبح بارداً جداً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد فرصة لسقوط الأمطار.

- الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: هادئة وتتراوح ما بين 7-11 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

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