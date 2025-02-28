مستوطنون يسرقون 15 رأسًا من الغنم شمال أريحا

سرق مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، 15 رأسًا من الأغنام من تجمع شلال العوجا شمال أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين أقدموا على سرقة 15 رأسًا من الأغنام في تجمع شلال العوجا تعود ملكيتها للمواطن حسين داود طريف رشايدة.

ويُشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في الأغوار.

ووفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد ارتكب الاحتلال والمستوطنون 2161 اعتداء خلال يناير/ كانون الثاني 2025، منها 375 اعتداء ارتكبها المستوطنون.

المصدر / وكالات