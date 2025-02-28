الاحتلال يعتقل شابين خلال اقتحامه جنوبي نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من قرية يتما جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد مداهمة منازل في القرية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددًا من المنازل واعتقلت الشابين أحمد سعادة محمود صنوبر ومنذر منير نايف صنوبر.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ حملات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مستهدفة الشبان الفلسطينيين عبر مداهمات ليلية تتخللها عمليات تفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين