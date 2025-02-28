تحليل: الحرب على مخيمات الضفة بداية للتوسع الإسرائيلي في المنطقة

غزة/ علي البطة

تكشف وتيرة العدوان الإسرائيلي المتسارعة في الضفة الغربية وتعمقه في مخيمات الشمال والتدمير الذي يطال معالمها، بالتزامن مع امتداده إلى مناطق في سوريا ولبنان، عن بدايات فعلية لتنفيذ الاحتلال مخططاته التوسعية على الأرض، مستغلًا الضعف الفلسطيني والعربي، والدعم الأميركي اللامحدود لسياسات الاحتلال، بحسب خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.

ومنذ التوغل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في عملية هي الأطول والأقسى منذ عام 2002، يواصل جيش الاحتلال تدمير مئات المباني وشق طرق جديدة على أنقاض المنازل الفلسطينية، في محاولة لإنهاء مخيمات اللاجئين بالضفة وقتل الحياة فيها، لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، مما يحقق مخططات التوسع والضم لدولة الاحتلال.

الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد يرى أن توسع الاحتلال في الضفة الغربية يندرج في إطار محاولة خلق توازن عملياتي للتغطية على فشله في جبهة أخرى، مشيرًا إلى تعرض الاحتلال لفشل مركب نتيجة التعنت في توازي المسار الدبلوماسي مع المسار العسكري.

ويؤكد أبو زيد لـ "فلسطين أون لاين" أن الاحتلال مسكون برعب الجغرافيا والديموغرافيا، وهو أمر يقع ضمن أدبيات تحدث عنها أول رئيس للكيان الصهيوني حاييم وايزمان، حين قال: "نريد أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض"، وضمن هذا السياق تأتي محاولات الاحتلال للسيطرة على الضفة الغربية بعد تهجير سكانها.

وأشار إلى أن تهجير 40 ألف فلسطيني من مخيمات شمالي الضفة، وسيطرة الاحتلال على 40% من مساحة الضفة، يدعمان خيار سعي الاحتلال لتعويض فشله في غزة بالسيطرة على الضفة.

ولفت أبو زيد إلى أن عمليات شق الطرق في مخيمات شمالي الضفة تعيدنا إلى نموذج محور نتساريم جنوب مدينة غزة، الذي أكد الاحتلال حينها أنه لن ينسحب منه، لكنه اضطر للانسحاب أمام ضربات المقاومة رغم مرور وقت طويل.

حرب المصطلحات

دخلت الحرب على الضفة الغربية منعطفًا خطيرًا قبل أكثر من 30 عامًا عندما تمسّك الاحتلال بتغيير مصطلح "الضفة" في اتفاق أوسلو إلى "يهودا والسامرة"، حسب الخبير العسكري والاستراتيجي محمد هزيمة.

ويشير هزيمة لـ"فلسطين أون لاين" إلى إصرار الإسرائيليين، خلال عملية التسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية، على إطلاق اسم "يهودا والسامرة" على الضفة الغربية، وذلك انطلاقًا من اعتقاد الصهاينة بأنها جزء من "إسرائيل الكبرى" ومعبر باتجاه الدول المحيطة وصولًا إلى الحجاز، وفق الخارطة التي حملها سموتريتش وأعلن عنها نتنياهو من قلب الأمم المتحدة، وهي الخطة التي يدعمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويتابع هزيمة أن ترامب، بعد وصوله إلى البيت الأبيض، عمل على فرض مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه الدول العربية، بالتوازي مع حرب متعددة الأوجه في الضفة الغربية، بهدف تفريغها من سكانها وضمها إلى كيانه كخطوة على طريق "الشرق الأوسط الأميركي الجديد".

وشدد على أن أهداف إسرائيل مكشوفة ولم تعد خافية، كما أن الدعم الأميركي لم يعد سرًا، بل تحول إلى شراكة متحمسة تفوق حماسة الصهاينة أنفسهم، خاصة بعد تبني ترامب خطة تهجير سكان غزة، وموافقته السابقة على نقل سفارة بلاده إلى القدس، مما أعطى إشارة لبداية تحرك إسرائيلي نحو دول عربية، بين احتلال أراضٍ، وسيطرة، وفرض استقبال فلسطينيين. وقد سبق أن عرض نتنياهو وشركاؤه خارطة "إسرائيل الكبرى" التي تهدد أمن عواصم عربية.

ويرى أن ما تتعرض له الضفة الغربية يقع في إطار مخطط يستهدف المنطقة برمتها، محذرًا من أن المنطقة على فوهة بركان، وكل الاحتمالات مفتوحة، لكن يبقى خيار التمسك بالأرض وهويتها هو الأقوى، والانحياز لمشروع المقاومة هو السبيل لمواجهة عربدة إسرائيل والدعم الأميركي المطلق، لا سيما مع كيفية تعاطي ترامب مع الملف، خاصة بعد ما جرى ويجري في سوريا وما يتركه من تأثيرات تخلط الأوراق على مستوى المنطقة كلها.

الضعف العربي يغري الإسرائيلي

وحول السيناريوهات المتوقعة للمنطقة في ظل التوسع الإسرائيلي، قال أبو زيد إن الفراغ الجيوسياسي دائمًا ما يغري الخصم لملئه، لذلك تتحرك قوات الاحتلال في مساحات جغرافية تشعر أن المواجهة فيها صفرية، مثل جنوب غرب سوريا وجنوب لبنان.

ويكمل القول: "إذا تأملنا الشكل الجيوسياسي لتمدد الاحتلال إقليميًا، بدءًا من التمسك بخمس نقاط جنوب لبنان، مرورًا بالتوغل جنوب غرب سوريا، وصولًا إلى محاولات ضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية، نجد أن الاحتلال يريد التمدد جغرافيًا بخلق مناطق عازلة ضمن الجوار الجغرافي المحيط".

وفيما يتعلق بالاستراتيجية العربية لمواجهة التوسع الاستعماري الإسرائيلي، أشار أبو زيد إلى أن اليمين الإسرائيلي مسكون بأدبيات صهيونية قائمة على مفهوم "عدو الضرورة"، الذي يرفض السلام الدائم، ويؤمن بالحرب المستمرة. وضمن هذا المنطلق، يبقى الموقف العربي هشًا أمام المشروع الإسرائيلي التوسعي الاستعماري المدعوم أميركيًا.

ويؤكد هزيمة غياب التحرك العربي لمواجهة مشروع تفتيت المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية، وإضعاف الأنظمة العربية وتقسيمها. ويردف قائلًا: "حتى اللحظة، التحرك العربي ليس بحجم الهجمة، ولا يوازي خطورة المشروع. وكل التعويل أن يكون هذا الخطر حافزًا يجمع العرب والمسلمين جديًا حول قضية فلسطين، ضمن خطة عملية تُستخدم فيها كل الأوراق المتاحة، بما فيها سلاح النفط ومقاطعة الغرب الداعم لهذا المشروع".

المصدر / فلسطين أون لاين