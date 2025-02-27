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رابط تسجيل مساعدات الفارس الشهم 3 في غزة: تسجيل الأفراد ومراكز الإيواء

27 فبراير 2025 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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رابط تسجيل مساعدات الفارس الشهم 3 في غزة: تسجيل الأفراد ومراكز الإيواء
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت عملية الفارس الشهم 3، أكبر العمليات الإغاثية في قطاع غزة، عن إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المواطنين والمخيمات الراغبين في الاستفادة من مساعداتها المقدمة للشعب الفلسطيني.

تفاصيل التسجيل:

يتيح الرابط للمواطنين تسجيل بياناتهم كأفراد، بشرط ألا تكون بياناتهم مدرجة ضمن أي من مخيمات أو مراكز الإيواء.
 كما يوفر الرابط إمكانية تسجيل مراكز الإيواء التي تستقبل النازحين، حيث يمكن لمسؤولي المخيمات إدخال بيانات المركز وإدارته، مع إرفاق كشف بأسماء الأسر التابعة له.

ملاحظات هامة:

 تسجيل مراكز الإيواء: هذه الخدمة مخصصة فقط لمراكز الإيواء التي تستقبل النازحين، حيث يمكن للمسؤولين تسجيل بيانات المركز واحتياجاته لتسهيل تقديم الدعم اللازم.

 تسجيل فردي للأسر: هذه الخدمة مخصصة فقط للأسر، حيث تتيح لكم تسجيل بياناتكم للحصول على المساعدات والخدمات الأخرى، مثل المساعدات الإغاثية.

رابط التسجيل:

 رابط تسجيل مساعدات الفارس الشهم 3 في غزة: اضغط هنا

خدمات عملية الفارس الشهم 3:
 * إغاثية وإنسانية.
 * إمداد القطاع الصحي بالأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى سيارات الإسعاف وصهاريج الصرف الصحي والمياه.
 * صيانة شبكات الصرف الصحي والمياه.

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