14 عامًا في الأسر... المهندس أبو سيسي وقصَّة الاختطاف من أوكرانيا لـ (تلُّ أبيب)

متابعة/ فلسطين أون لاين

ضرار أبو سيسي هو مهندس وأسير فلسطيني درس الكهرباء وحصل على الدكتوراه في أوكرانيا، ثم عمل مديرا لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، اختطفه الموساد الإسرائيلي بعد عودته إلى أوكرانيا، ليقبع في سجون الاحتلال منذ شباط 2011، بتهمة تطوير صواريخ حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

تعرض لظروف تحقيق قاسية، وهدده الاحتلال الإسرائيلي بقتل زوجته وأولاده الستة وحاول الاحتلال تنفيذ تهديده خلال الحرب الأخيرة حيث استهدف شقتهم في برج الإيطالي بمدينة غزة.

وبعد 14 عامًا في الأسر، أفرجت سلطات الاحتلال عن المهندس الفلسطيني أبو سيسي، الذي شكلت عملية اختطافه من أوكرانيا في عام 2011 حدثا غير عادي.

المولد والنشأة

ولد ضرار أبو سيسي عام 1969، وهو متزوج من سيدة أوكرانية وله منها ستة أطفال.

في عام 1988 انتقل ضرار إلى أوكرانيا لدراسة هندسة الكهرباء، وحصل على درجة الدكتوراه في هندسة الشبكات الكهربائية.

بعد تخرجه عاد إلى قطاع غزة وبدأ العمل في محطة الكهرباء الوحيدة فيه، ثم أصبح مديرا لها، وبدأ التدريس في جامعة القدس المفتوحة.

حكاية الاختطاف

لم يتمكن من العودة إلى أوكرانيا إلا بعد 15 عاما بسبب الحصار والعدوان المستمر على القطاع. وفي عام 2011 عاد برفقة زوجته وأحد أبنائه إلى أوكرانيا لزيارة عائلة زوجته وإتمام بعض المعاملات الرسمية، لكنه تعرض للاختطاف في 18 فبراير/شباط من العام نفسه.

في يوم اختطافه كان ضرار يستقل قطارا متوجها من مدينة خاركيف إلى كييف لاستقبال شقيقه الذي جاء من هولندا بعد 16 عاما من الفراق.

كان أحد أصدقائه في انتظار وصوله إلى محطة القطار لنقله إلى المطار، لكن لم يكن ضرار موجودا في العربة التي كان من المفترض أن يكون فيها، كما أن شقيقه تفاجأ بعدم وجوده في المطار.

بعد ساعات من اختفائه تواصلت العائلة مع مسؤولي الجالية الفلسطينية في أوكرانيا وبدأت في التواصل مع المسؤولين المعنيين في القطار، وأكدت إحدى موظفات العربة التي كان فيها ضرار أن مجهولين دخلوا وأخذوه بعد أن أظهروا بطاقات تثبت أنهم من الأمن.

سارعت العائلة ومسؤولو الجالية الفلسطينية في أوكرانيا بالتواصل مع المنظمات الحقوقية ومسؤولي الأمن الأوكراني، وشنوا حملة إعلامية للكشف عن مصير ضرار وفتح تحقيق في الواقعة.

وشاركت زوجته فيرونيكا في مؤتمرات صحفية، وأكدت أن زوجها ليس له أعداء في أوكرانيا ولا ثروة قد تجذب عصابات لخطفه، واتهمت الموساد بالتورط في عملية الاختطاف.

ورغم توقعها فقدان زوجها نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي في غزة، لم تكن فيرونيكا تتصور أن يحدث ذلك في أوكرانيا، لكن الأمور اتضحت لاحقا عندما تلقت اتصالا من رقم في بريطانيا، وعلى الطرف الآخر كان زوجها ضرار الذي طلب منها ألا تقلق عليه، مؤكدا أنه معتقل في سجن بإسرائيل، قبل أن ينقطع الاتصال فجأة.

اتهم شقيقه يوسف السلطات الأوكرانية باختطافه وتسليمه إلى الموساد. ووفقا لرواية أحد الشهود، دخل أشخاص مجهولون إلى عربة القطار، واستولوا على جواز سفر ضرار وطلبوا منه مرافقتهم، ثم جاء شخص ثالث وأخذ أغراضه.

الاعتقال والتحقيق

ونشرت تقارير إعلامية تفاصيل عما قالت إنها تحقيقات للأجهزة الأمنية الأردنية مع ضرار في العاصمة عمّان استمرت ستة أيام كاملة وهو في طريقه إلى أوكرانيا.

وتبين لاحقًا أن ضرار محتجز في سجون عسقلان وأوهلي كيدار وأيشل، وعانى فيها فترات طويلة من التحقيق القاسي والسجن الانفرادي، ونتيجة لذلك دخل في إضراب عن الطعام عدة أشهر، قبل أن ينهيه بعد التوصل إلى اتفاق قضى بإخراجه من العزل الذي دام نحو ثلاث سنوات.

بعد تدهور صحة أبو سيسي مجددًا، هدد الأسرى بخوض إضراب مفتوح عن الطعام تضامنًا معه، كما أضرب هو الآخر عن الطعام. ودعت مؤسسات رسمية وحقوقية تعنى بالأسرى إلى إنهاء عزله وتكثيف التضامن معه.

لم يكن ضرار يرى ضوء الشمس منذ اعتقاله عام 2011، فقد عزلته إسرائيل في سجونها، وحرمته من زيارة ذويه وأخضعته لتحقيق قاس اقترب من مائة يوم.

ذكرت لائحة الاتهام الموجهة إلى ضرار أنه قدم رسالة الدكتوراه إلى الأكاديمية العسكرية للهندسة في خاركيف تحت إشراف البروفيسور كونستنتين بيتروفيتش، الخبير في أجهزة التحكم بصواريخ سكود، وأنه كان يمتلك خبرة واسعة في تطوير الصواريخ وأنظمة التحكم بها وإطلاقها.

كما تضمنت اللائحة اتهامات له بالعمل في شركة الكهرباء وفي الوقت نفسه الانضمام إلى حركة حماس، وقالت إنه كان ناشطا سريا فيها.

كما أفادت لائحة الاتهام بأنه شغل بين عامي 2002 و2008 مناصب قيادية في حماس، وكان مسؤولا عن الكهرباء، وشارك في تطوير وتحسين الصواريخ وقذائف الهاون، مما أسهم في تطوير أنواع متقدمة من الصواريخ الفتاكة.

في 14 يوليو/تموز 2015، أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بسجنه مدة 21 عاما بتهمة الضلوع بالعمل العسكري مع حركة حماس والمساهمة في تصنيع الصواريخ التي تطلق من غزة.

ونتيجة للتعذيب والظروف القاسية التي عاشها، أصيب ضرار بالشقيقة وارتفاع في الضغط وفقر في الدم، ومن أمراض في الكلى والمعدة، ومشاكل في الجهاز التنفسي، إضافة إلى مشاكل في الظهر.

وعصر اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال عن 46 أسيرا آخرين من غزة، لتكتمل الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وبدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ونصت المرحلة الأولى على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، وبالفعل أطلقت الفصائل الفلسطينية 25 أسيرا حيا وسملت 8 جثامين، مقابل إفراج الاحتلال عن 1135 أسيرا فلسطينيا.