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تمثل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة..

حماس: عمليَّة الخضيرة رد بطوليّ على عدوان الاحتلال في الضَّفَّة والقدس

27 فبراير 2025 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية  حماس، إن عملية الدهس والطعن في منطقة كركور بالقرب من الخضيرة تؤكد أن ضربات المقاومة متواصلة رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشدّدة.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، أن العملية  رد طبيعي بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية.

كما أضافت، أن هذه العملية تمثل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا.

ودعت الحركة، شعبنا لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة.

وأُصيب 11 مستوطنًا إسرائيليًّا بينهم ثلاث حالات وُصفت بـ "الخطيرة"، مساء اليوم الخميس، في عملية مزدوجة بالطعن والدهس نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن منفذ العملية دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، أن العملية أسفرت عن 11 إصابة حيث صدمت سيارة مسرعة مجموعة من المستوطنين شمال شرق بلدة الخضيرة، 3 منها حالتها خطيرة جدًا، 4 حالتها متوسطة، و4 حالاتهم طفيفة.

فيما وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتعرض اثنين من شرطة الاحتلال للطعن في أعقاب عملية الدعس.

وحول مصير المنفذ، ذكرت القناة 12 العبرية، استشهاد منفذ عملية الدهس والطعن قرب الخضيرة بالداخل المحتل.


 

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#حماس #عملية طعن #الخضيرة

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