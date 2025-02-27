عمليَّة فدائيَّة مزدوجة: إصابة 11 إسرائيليًّا بينهم حالات حرجة قرب الخضيرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أُصيب 11 مستوطنًا إسرائيليًّا بينهم ثلاث حالات وُصفت بـ "الخطيرة"، مساء اليوم الخميس، في عملية مزدوجة بالطعن والدهس نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن منفذ العملية دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، أن العملية أسفرت عن 11 إصابة حيث صدمت سيارة مسرعة مجموعة من المستوطنين شمال شرق بلدة الخضيرة، 3 منها حالتها خطيرة جدًا، 4 حالتها متوسطة، و4 حالاتهم طفيفة.

فيما وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتعرض اثنين من شرطة الاحتلال للطعن في أعقاب عملية الدعس.

وحول مصير المنفذ، ذكرت القناة 12 العبرية، استشهاد منفذ عملية الدهس والطعن قرب الخضيرة بالداخل المحتل.





يتبع..