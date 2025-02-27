في لحظات مؤثرة.. . أسرى مفرج عنهم بينهم أطفال ونساء يصلون إلى قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال، عصر اليوم الخميس، بينهم أطفال ونساء، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وذكرت الأناضول، أن الأسرى وصلوا إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم نقل الأسرى إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأظهرت مقاطع فيديو، الأسيرة المحررة أسماء شتات من قطاع غزّة تلتقي مع أطفالها بعد الإفراج عنها ضمن الدفعة السابعة من صفقة طوفان الأحرار، بعد أشهر من الغياب القسري في سجون الاحتلال ومعتقلاته.



فيما أدلى أسير فلسطيني (طفل) بشهادته حول ظروف الاعتقال، بالقول: تعرضنا للتعذيب والضرب" حتى اللحظات الأخيرة قبل تحررنا.

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية من سجني عوفر والمسكوبية، في صفقة "طوفان الأحرار" ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

وقال مكتب إعلام الأسرى، فجر اليوم الخميس، إن الاحتلال أطلق سراح الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والتي شملت تحرير 642 أسيرًا، منهم: 151 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، موزعين كالتالي: (43 أسيرًا إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى الخارج، 11 أسيرًا من غزة اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر)، إضافة إلى 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وقال مصدر طبي في المستشفى إن المحررين يعانون من هزال شديد، وبدا على العديد منهم علامات تعذيب وسوء معاملة في السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن "بعض الأسرى لم يتمكنوا من المشي بسبب شدة التعذيب الذي تعرضوا له داخل سجون الاحتلال، فضلا عن إصابة العديد منهم بكسور في القفص الصدري؛ نتيجة ضرب مبرح وممنهج".

المصدر أوضح أن "معظم الأسرى يعانون من أمراض جلدية، وتلقوا في مستشفى غزة الأوروبي الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب، مع إدخال أسير محرر للمبيت في المستشفى لإصابته بتليف في الرئة".

كما أفاد بوصول أسير مبتور اليد، وآخر مبتور القدم، جراء إصابته بمرض السكري وعدم تلقيه العلاج اللازم داخل السجون.

وقضى عشرات الأسرى الفلسطينيين سنوات في سجون الاحتلال، وهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، دون تلقي الحد الأدنى من الرعاية الصحية، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.

وتعتمد إدارة السجون الإسرائيلية الإهمال الطبي وسيلةً للعقاب والانتقام من الأسرى، إذ تحرمهم من العلاج اللازم، ما يفاقم أمراضهم حتى وصول بعضها إلى مراحل لا يمكن علاجها إلا بالبتر.

وتسبب التعذيب والإهمال الطبي في استشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، حسب تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وبينما ظهرت على معظم الأسرى الفلسطينيين المحررين آثار تعذيب وكسور في أنحاء الجسد وأمراض متفاقمة جراء إهمال طبي، بدا معظم الأسرى الإسرائيليين الذي سلمتهم الفصائل الفلسطينية في حالة جسدية ونفسية جيدة.

وحاليا تقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وبدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ونصت المرحلة الأولى على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، وبالفعل أطلقت الفصائل الفلسطينية 25 أسيرا حيا وسملت 8 جثامين، مقابل إفراج إسرائيل عن 1135 أسيرا فلسطينيا.

ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويفضل تمديد الأولى لأسباب بينها أن المرحلة الثانية تنص على إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.