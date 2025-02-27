وزارة التنمية الاجتماعية بغزَّة تدعو المواطنين للتسجيل عبر رابط المساعدات الجديد

دعت وزارة التنمية الاجتماعية أهالي قطاع غزة النازحين والمتضررين من الحرب الأخيرة للتسجيل عبر الرابط الجديد المساعدات.

وذلك بهدف تسهيل عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات الضرورية للأسر المتأثرة في جميع محافظات القطاع.

ويأتي هذا النظام ضمن جهود الوزارة لتحسين ظروف الإيواء وتوزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم على كامل المواطنين بالقطاع.

أهداف النظام الإلكتروني:

1. تسجيل بيانات دقيق: يضمن النظام تسجيل بيانات النازحين والمقيمين بدقة، مما يساعد في تحديد الاحتياجات وتوجيه المساعدات بشكل فعال.

2. تحسين ظروف الإيواء: يوفر النظام معلومات دقيقة عن أعداد النازحين واحتياجاتهم، مما يساهم في تحسين ظروف الإيواء في المراكز والمخيمات.

3. توزيع عادل للمساعدات: ينظم النظام عملية توزيع المساعدات بشكل عادل، ويضمن وصولها إلى المستحقين.

4. دعم جهود الإغاثة: يوفر بيانات دقيقة للجهات المختصة، مما يعزز جهود الإغاثة ويُسهل تقديم المساعدات اللازمة.

الفئات المستهدفة:

- النازحون الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرب.

- المقيمون الذين يحتاجون إلى دعم لتحسين ظروفهم المعيشية.



شروط التسجيل:

- الزوج (في حال عدم تعدد الزوجات).

- الزوجة (إذا كان الزوج مسافرًا أو متعدد الزوجات).

- المطلقات والأرامل.

- الابن الذكر الأكبر الأعزب (في حال غياب الأب أو وفاته).

- الابنة الكبرى العزباء (في حال عدم وجود ابن ذكر).



خطوات التسجيل:

1. ادخل إلى الرابط المذكور: اضغط هنا

2. املأ البيانات المطلوبة بدقة.

3. تأكد من إدخال رقم الجوال الصحيح، حيث سيتم استخدامه لإرسال رسائل المساعدات.

4. اضغط على زر التسجيل لإتمام العملية.



تنبيهات هامة:

- دقة البيانات المدخلة تسهم في تعزيز جهود الإغاثة.

- سيتم استخدام رقم الجوال لإرسال رسائل المساعدات.

- سيتم تزويد الجهات المختصة ببيانات المتقدمين لتقديم المساعدات.

- التسجيل عبر النظام هو الأساس للحصول على المساعدات.



وأخيراً، توضح الوزارة أنها ستعتمد على التسجيل الإلكتروني كأساس لتوزيع المساعدات بالقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين