طلاب مؤيدون لفلسطين يسيطرون على مبنى بجامعة كولومبيا

استولى متظاهرون مؤيدون لفلسطين على مبنى في كلية برنارد، التابعة لجامعة كولومبيا، مساء أمس الأربعاء، وذلك احتجاجًا على قرار الجامعة فصل طالبين بسبب أنشطة مؤيدة لفلسطين.

وحسب ما نشرت "القناة 12"، اليوم الخميس، فقد وثَّقت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يغطون وجوههم ويرددون هتافات مثل "فلسطين حرة"، بينما رفضوا عرضًا من الجامعة للتفاوض بشرط الكشف عن هوياتهم.

ونشرت مجموعة "العدالة لفلسطين" مقطع فيديو يسخر من عميد الجامعة، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات مستمرة رغم الضغوط.

وتشهد جامعة كولومبيا منذ بدء الحرب تصاعدًا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى تعليق دراسة العديد من الطلاب.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين