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مركز حماية الصَّحفيين: الاحتلال أفرج عن 4 أسرى إعلاميين من غزَّة ضمن صفقة "طوفان الأقصى"

27 فبراير 2025 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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مركز حماية الصَّحفيين: الاحتلال أفرج عن 4 أسرى إعلاميين من غزَّة ضمن الدُّفعة السَّابعة

أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن الاحتلال "الإسرائيلي" أفرج عن أربعة صحفيين فلسطينيين من قطاع غزة ضمن المرحلة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وذكر المركز أن الصحفيين هم: خضر بكر عبد العال، وحمزة أكرم رضوان، ومحمد السلطان، وبهاء الدين الغول، مشيرًا إلى أن الاحتلال اعتقلهم خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة.

وفي سبتمبر 2024، كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن اعتقال الاحتلال "الإسرائيلي" 98 صحفيًا فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة وغزة منذ بدء عدوانه الوحشي على القطاع في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي أبقى على 52 صحفيًا من الصحفيين الذين اعتقلهم بعد السابع من أكتوبر، رهن الاعتقال داخل سجونه.

وأوضح أنه من ضمن الصحفيين الذين لا يزالون داخل سجون الاحتلال 17 من غزة على الأقل.

وفي السياق، يُذكر أن الاحتلال قتل ما يزيد على 205 صحفيين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، حسب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارا، من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية في غزة، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

وصباح اليوم، قال مكتب إعلام الأسرى، إن الاحتلال أطلق سراح الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والتي شملت تحرير 642 أسيرًا، منهم: 151 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، موزعين كالتالي: (43 أسيرًا إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى الخارج، 11 أسيرًا من غزة اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر)، إضافة إلى 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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