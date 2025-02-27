العدوان في يومه الـ 32 .. الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ومخيميها

تواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ32 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الــ19، وسط دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات، ومعاناة إنسانية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة وباتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، وجابت الشوارع والحارات، وتمركزت على طول شارع نابلس الرابط بين المخيمين، في الوقت الذي لا تزال تستولي على مبانٍ سكنية في الشارع وتحولها لثكنات عسكرية وتنشر القناصة داخلها.

ونشرت قوات الاحتلال فرق المشاة في حارات المخيمين، ومنعت الدخول إليهما أو الخروج منهما وسط تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وداهمت المنازل بما فيها الفارغة وخربت ودمرت محتوياتها، تزامنًا مع استيلائها على منازل أخرى وتحويلها لثكنات عسكرية.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت الليلة الماضية المنازل في حارة المدارس في مخيم نور شمس، وطالبت سكانها بمغادرتها صباحًا، بعد إخضاعهم للاستجواب.

وتوجه عشرات الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيم نور شمس ترافقهم فرق الإغاثة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بعد أن أمهلهم الاحتلال مدة ثلاث ساعات لإخلاء محتويات منازلهم، بعد إخطارهم نيته هدم 11 منزلًا خلال الأيام المقبلة، بذريعة شق طريق يمتد من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية.

وعملت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على إخلاء عائلات كانت لا تزال في منازلها وأمنت خروجهم سالمين، فيما أعلنت في وقت لاحق عن تلقيها عشرات من نداءات الاستغاثة من عائلات عالقة في حارة جبل النصر بمخيم نور شمس، وتواجه صعوبة في الوصول إليهم، بسبب خطورة الوضع ومحاصرة المنطقة من قبل قوات الاحتلال.

وألحقت قوات الاحتلال دمارًا كاملًا في البنية التحتية في مخيمي طولكرم ونور شمس طالت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وجرفت مزيدًا من الشوارع والطرقات، إضافة إلى تدمير ممتلكات من منازل ومحال تجارية بشكل كامل وجزئي، نتيجة الهدم والتفجير والحرق.

كما أدى العدوان المتواصل إلى نزوح ما يقارب من 12 ألف مواطن من مخيم طولكرم وأكثر من 5000 فلسطيني من مخيم نور شمس.

وأمس الأربعاء، قال الهلال الأحمر الفلسطينيّ، إنّه تلقَّى عشرات النداءات من عائلات عالقة في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس في طولكرم.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أنه يواجه صعوبة في الوصول إليهم بسبب خطورة الوضع ومحاصرة المنطقة من قبل قوات الاحتلال، مؤكدًا أنه يواصل جهود التنسيق مع الشركاء لضمان الوصول الآمن للطواقم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات