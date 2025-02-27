إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس

أصيب، صباح اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب (32 عامًا) برصاص الاحتلال بمنطقة الفخذ في محيط مخيم بلاطة.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف، عقب اكتشاف قوات خاصة في حارة مقدوشة، وسط وصول تعزيزات من حاجز عورتا.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات تركزت في حارة مغدوشة بالمخيم، فيما انتشرت آليات الاحتلال في محيطه وسط إطلاق للرصاص الحي.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات "إسرائيلية" نابلس من حاجز حوارة، وانتشرت في مناطق بالمدينة، وأطلقت النار تجاه الشبان، كما اقتحمت مخيم بلاطة البلد شرقي المدينة، واعتقل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات