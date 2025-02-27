فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لليوم الـ 38 تواليًا.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيَّمها

ناصر الدين: عملياتُ الهدم والاقتحامات اليوميَّة بالقدس لن تزيد شعبنا إلا مزيداً من الثَّبات والمقاومة

الاحتلال يفرج عن الدُّفعة السَّابعة من الأسرى ضمن صفقة "طوفان الأحرار"

لماذا يُماطل نتنياهو في الذًَهاب إلى المرحلة الثَّانية من وقف إطلاق النَّار؟

قوات الاحتلال تشنَّ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضَّفَّة الغربيَّة

بلديات قطاع غزة تواجه تحدي الركام بحلول مبتكرة ومتواضعة

الهمص: الأسرى وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بحالة هزالٍ شديد ومعظمهم يعانون من الأمراض الجلدية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 فبراير

القانوع: المُقاومة أتمَّت المرحلة الأولى من الاتِّفاق والاحتلال لا يزال يعطِّل البروتوكول الإنسانيّ

إعلام الأسرى: المُقاومة حرَّرت 642 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال

شقيق أسير "إسرائيلي" قُتل بغزِّة: سأُقاضي نتنياهو وعلى النِّيابة أن تقرِّر تهمة القتل كانت عن "قصد أو بإهمال"

27 فبراير 2025 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
...
شقيق أسير "إسرائيلي" قُتل بغزِّة: سأُقاضي نتنياهو وعلى النِّيابة أن تقرِّر تهمة القتل كانت عن "قصد أو بإهمال"

أعلن داني إلجرت شقيق الأسير "الإسرائيلي" إيتسيك الذي عاد جثمانه الليلة من غزة، أنه سيرفع شكوى قضائية ضدَّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهمة التّسبب بقتل شقيقه.

وقال إلجرت، "سأرفع شكوى قضائية ضد نتنياهو على النيابة العامة أن تقرر التهمة المناسبة من بين تهم القتل الواردة في قانون العقوبات، سواء كانت عن قصد أم بإهمال".

وأضاف "نحن نعيش في واقع سياسي واضح، لم يهتم أحد بأمن (الدولة) خلال السنة والنصف الماضية".

وأشار إلى أنّ الأهداف التي أُعلنت في الحرب ليست الأهداف التي يجري العمل على تحقيقها، لافتًا إلى أنَّ الأهداف الحقيقية هنا هي: البقاء في السلطة، زيادة المقاعد البرلمانية، تجنّب تشكيل لجنة تحقيق، وإدارة قضيته الجنائية وفق جدول زمني يناسبه، ولا يوجد أي هدف آخر.

وأضاف "كل من ضُحِّي بهم خلال السنة والنصف الماضية، تم التضحية بهم لأغراض سياسية بهدف إبقاء رئيس الوزراء نتنياهو في الحكم، حاولنا مقاومة ذلك، لكننا لم ننجح".

والليلة الماضية، سلَّمت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، جثامين 4 أسرى "إسرائيليين" للصَّليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #تسليم أسرى الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة