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ناصر الدين: عملياتُ الهدم والاقتحامات اليوميَّة بالقدس لن تزيد شعبنا إلا مزيداً من الثَّبات والمقاومة

27 فبراير 2025 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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ناصر الدين: عملياتُ الهدم والاقتحامات اليوميَّة بالقدس لن تزيد شعبنا إلا مزيداً من الثّبات والمقاومة

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس بحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، أنّ عمليات الهدم والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة القدس، تعكس نوايا حكومة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها وأطماعها الخبيثة لصالح مشاريع التهجير والتهويد. 

وشدد ناصر الدين، اليوم الخميس، على أن مخططات الاحتلال ومؤامراته ستتحطم على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني المرابط وثباته على أرضه وديمومة وتصاعد مقاومته الباسلة بكافة أشكالها. 

وبيّن أن المقدسيين قادرون على إفشال مخططات الاحتلال مهما بلغت التضحيات، وأنهم سيقفوا سدًا منيعًا في وجه مخططات الاحتلال الرامية لطردهم من أرضهم وتهجيرهم لصالح الاستيطان.

ودعا ناصر الدين لمزيد من الحشد والرباط وعمارة المسجد الأقصى في رمضان، والتصدي بكل قوة لاقتحامات الاحتلال، والانتفاض في وجه مشاريع الاحتلال التصفوية وعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال ومحاولات التهويد والتهجير، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #هدم المنشآت السكنية

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