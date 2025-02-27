فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناصر الدين: عملياتُ الهدم والاقتحامات اليوميَّة بالقدس لن تزيد شعبنا إلا مزيداً من الثَّبات والمقاومة

القانوع: المُقاومة أتمَّت المرحلة الأولى من الاتِّفاق والاحتلال لا يزال يعطِّل البروتوكول الإنسانيّ

لماذا يُماطل نتنياهو في الذًَهاب إلى المرحلة الثَّانية من وقف إطلاق النَّار؟

قوات الاحتلال تشنَّ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضَّفَّة الغربيَّة

بلديات قطاع غزة تواجه تحدي الركام بحلول مبتكرة ومتواضعة

الهمص: الأسرى وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بحالة هزالٍ شديد ومعظمهم يعانون من الأمراض الجلدية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 فبراير

الاحتلال يفرج عن الدُّفعة السَّابعة من الأسرى ضمن صفقة "طوفان الأحرار"

إعلام الأسرى: المُقاومة حرَّرت 642 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال

القسَّام تسلم جثامين 4 أسرى "إسرائيليين" للصَّليب الأحمر في خانيونس.. كيف بدا المشهد؟

"ألزمنا الاحتلال بالتَّبادل المُتزامن وأفشلنا مبرِّراته الواهية"

القانوع: المُقاومة أتمَّت المرحلة الأولى من الاتِّفاق والاحتلال لا يزال يعطِّل البروتوكول الإنسانيّ

27 فبراير 2025 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
...
القانوع: المُقاومة أتمَّت المرحلة الأولى من الاتِّفاق والاحتلال لا يزال يعطِّل البروتوكول الإنسانيّ

أكد الناطق باسم حركة المُقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، أن المقاومة أتمَّت المرحلة الأولى من الاتفاق والتزمت ببنودها ولا يزال الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني منها.

وقال القانوع في تصريح صحفي للتلفزيون العربي، اليوم الخميس، إن "كل مبررات الاحتلال وأسبابه الواهية أفشلناها وقطعنا الطريق عليها، وجاهزون للمضي لمفاوضات المرحلة الثانية".

وأشار، إلى أن حماس ألزمت الاحتلال بآلية الإفراج المتزامن عن الأسرى لمنع الاحتلال من المماطلة أو التلكؤ والتأخير.

وأوضح، أن خروج الأسرى وآثار التعذيب عليهم والتنكيل بهم يعكس الوجه القبيح للاحتلال وتجرده من المعايير الإنسانية

وشدد القانوع على أن محاولة الاحتلال إفشال الاتفاق والتنصل منه سيعقد المشهد أكثر ويزيد من معاناة أسراه، وحينها عليه تحمُّل نتائج ذلك. 

وأضاف، أن "أي صيغة وطنية إو إطار متفق عليه داخلياً لإدارة قطاع غزة مقبول لدينا وجاهزون لإنجاحه".

وفي تصريحات سابقة، أكدت حماس أنّها فرضت التَّزامن في عملية تسليم جثامين أسرى العدو مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لمنع الاحتلال مواصلة التهرّب من استحقاقات الاتفاق. 

وأوضحت حماس، أنّ محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قد باءت بالفشل، أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال. 

وأشارت إلى أنّها قطعت الطريق أمام مبررات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

 وجدّدت حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، مؤكدةً استعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

وشددت على أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط. 

وأضافت، أنّ "أي محاولات من نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق وعرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم".

وطالبت حماس الوسطاء بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه.

المصدر / فلسطين اون لاين
تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة