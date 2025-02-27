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قوات الاحتلال تشنَّ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضَّفَّة الغربيَّة

27 فبراير 2025 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة عقب اقتحام بلاطة البلد شرق المدينة، إلى جانب اقتحام محيط حرم جامعة النجاح القديم، ومداهمة منازل عدة ومطعما وتحطيم محتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، واقتحمت عددًا من المنازل في بيرزيت شمال رام الله، وعبثت بمحتوياتها، إضافة إلى مداهمة قرى شقبا والنبي صالح وعابود شمال غرب رام الله، وقرية المغير شمال شرق رام الله.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، واعتقلت المواطن نضال عودة ملش (49 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، منزل والد الأسير المحرر راسم حمامرة في قرية حوسان غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال حوسان، وداهمت منزل والد الأسير المحرر راسم حمامرة، قبل وقت قصير، من تحرره ضمن الدفعة السابعة من صفقة طوفان الأحرار.

في غضون ذلك، واصل مستوطنون شق طريق استيطاني شمال غرب تجمع عرب المليحات، غرب مدينة أريحا.

ووضع المستوطنون “بسكورس” على طريق شقوه للوصول إلى البؤرة الاستيطانية “زوهر”، المجاورة لعرب المليحات بالشارع الرئيسي.

المصدر / وكالات
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