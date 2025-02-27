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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 فبراير

27 فبراير 2025 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 فبراير 

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 27 فبراير 2025، ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة، وتكون دون المعدل السنوي أدنى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال ساعات النهار دافئاً نسبياً إلى دافئ، وتكون الأجواء غائمة جزئياً مع تواجد للسحب العالية والمتوسطة، وخلال ساعات المساء والليل يعود الطقس ليصبح بارداً جداً..

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد فرصة لسقوط الأمطار.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى مشمسة أحياناً.

- الأجواء ليلًا: باردة شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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