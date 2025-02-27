الهمص: الأسرى وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بحالة هزالٍ شديد ومعظمهم يعانون من الأمراض الجلدية

قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي صالح الهمص، إن الأسرى الذين وصلوا إلى قطاع غزة يعانون من حالة هزال شديد وبعضهم لا يستطيع المشي بسبب شدة الضرب والتعذيب الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح الهمص في تصريحات صحفية، أنّ معظم الأسرى يعانون من الأمراض الجلدية، وأدخلت حالة منهم إلى المشفى للمبيت بسبب إصابته بتليف بالرئة، منوهًا إلى أنه تم إعطاء جميع الأسرى الذين وصلوا إلى المستشفى الأدوية الخاصة بالجرب.

وأشار إلى أنّ الأسرى تعرضوا للضرب المبرح المركز على الصدر ما عرضهم لكسور في القفص الصدري.

وذكر، أن أحد الأسرى وصل مبتور اليد، وآخر مبتور القدم بسبب إصابته بمرض السكري وعدم تلقيه العلاج جرّاء ممارسة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمّد.

ولفت الهمص، إلى أن 456 أسيرًا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي فجر اليوم، من بينهم 15 أسيرًا من الكادر الطبي، منوهًا إلى أنّهم كانوا ينتظرون وصول 24 أسيرًا من الأطفال وأسيرة ولكن الاحتلال عطل الإفراج عنهم حتى اللحظة.

وأفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية من سجني عوفر والمسكوبية، في صفقة "طوفان الأحرار" ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

وقال مكتب إعلام الأسرى، فجر اليوم الخميس، إن الاحتلال أطلق سراح الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والتي شملت تحرير 642 أسيرًا، منهم: 151 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، موزعين كالتالي: (43 أسيرًا إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى الخارج، 11 أسيرًا من غزة اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر)، إضافة إلى 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

ووفق قناة الجزيرة، فإن 12 حافلة تقل أسرى محررين وصلت إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس جنوبي القطاع. وتوجهت حافلات أسرى غزة المحررين من معبر كرم أبو سالم نحو معبر رفح والمستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين