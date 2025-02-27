إعلام الأسرى: المُقاومة حرَّرت 642 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال

أكد مكتب إعلام الأسرى، تحرُّر الدفعة السابعة من صفقة "طوفان الأحرار" بعد فرض المقاومة لإرادتها، حيث شملت تحرير 642 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة في بيان صحفي، أن الأسرى المُفرج منهم 151 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، موزعين كالتالي: (43 أسيرًا سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى الخارج، 11 أسيرًا من غزة اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر) إضافة إلى 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وقال القدرة، إن "شعبنا يسجّل اليوم فصلًا جديدًا من المجد حيث تتدفق الحرية في عروق من صمدوا خلف القضبان، فتعود فلسطين لاحتضان أسراها الذين كتبوا بآلامهم وصمودهم حكاية عزّ لا تُمحى، إن تحرير هذه الكوكبة الجديدة من أسرانا هو شاهد على معركة الإرادة التي خاضها شعبنا، ودليل على أن الحقوق تُنتزع بالتضحيات ولا تُمنح بالمساومة".

وهنَّأ أسرانا المحررين الذين نالوا حريتهم بعد سنوات طويلة من الأسر والمعاناة، وخاصةً أبطال المؤبدات والأحكام العالية الذين حُكم عليهم بالسجن حتى يفنى العمر، وأسرى وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم والبالغ عددهم 41 أسيرًا، لقد أوفت المقاومة بوعودها وأعادتهم إلى الحرية من جديد.

وأشار إلى أن هذا النصر لم يكن ليتحقق إلا بتضحيات شعبنا، وخاصة في غزة، التي قدّمت أبناءها شهداء، وصبرت رغم الألم، لتكون اليوم صانعة الحرية، كما كانت دائمًا عنوان الصمود والمقاومة.

ودعا القدرة جماهير شعبنا إلى استقبال الأسرى استقبال الأبطال، لتكون عودتهم مشهدًا يؤكد أنهم رموز نضال وصمود، وليسوا مجرد أرقام، لترتفع الرايات، ولتُسمع الهتافات، فهذا يوم الحرية، وعهدنا أن يبقى درب النضال مفتوحًا حتى ينال آخر أسير حريته.

المصدر / فلسطين أون لاين