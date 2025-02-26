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الحياة الرِّياضيَّة تعود لملاعب غزَّة تدريجيًّا

26 فبراير 2025 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين:

بدأت الحياة الرياضية تعود لملاعب قطاع غزة تدريجيا، رغم ندرة الملاعب التي دمرها الاحتلال الصهيوني خلال عدوان على قطاع غزة، الذي استمر لأكثر من 470 يوما.

وبدأت الأندية والمؤسسات بالتجهيز للمشاركة في البطولات الرمضانية، التي اشتهر قطاع غزة بتنظيمها على مدار السنوات الماضية.

وأعلن نادي خدمات النصيرات عن تنظيم بطولة رمضانية لأندية المحافظة الوسطى، على ملعب النصيرات البلدي، حيث وافقت 8 أندية على المشاركة في المسابقة وهي ( خدمات وأهلي النصيرات، وخدمات واتحاد دير البلح، وأهلي البريج، والرباط، شباب الزوايدة، الأقصى)، وتنطلق البطولة في الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وكشف ملتقى نجوم الزمن الجميل النقاب، عن تنظيم بطولة رمضانية لقدامى اللاعبين تحمل اسم شهداء الحركة الرياضية، وتقام على ملعب هولست الثقافي شرق مدينة غزة.

ويشارك في المسابقة الرمضانية 8 أندية من مدينة غزة، حيث سيحمل كأس البطولة اسم الشهيد القائد إسماعيل هنية.

ويعكف نادي اليرموك الرياضي على تنظيم بطولة رمضانية هو الأخر على ملعبه وسط مدينة غزة، بمشاركة عدد من فرق المؤسسات والساحات الشعبية.

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#غزة #الرياضة

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