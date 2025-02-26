شهيدان بانفجار مخلَّفات للاحتلال بجباليا وغارات على مواقع في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد فلسطينيان، اليوم الأربعاء، جراء انفجار مخلفات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، وصول جثماني الشهيدين جراء مخلفات قوات الاحتلال إلى إحدى النقاط الطبية في في مخيم جباليا قبل أن يجري تشييعهما ومواراتهما الثرى.

من جهة أخرى، أطلق طيران الاحتلال الحربي غارتين استهدفتا أراضي زراعية شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب مساء اليوم مزارع فلسطيني برصاص جنود الإحتلال المتمركزين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدنيّ من انتشال جثماني شهيدين من منزلين لعائلة "السوري" بمنطقة الحاووز ومنزل لعائلة "الأسطل" بمنطقة البلد بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال شنّ ضربات على مواقع في غزة، زاعمًا أن تلك المواقع أطلقت منها مقذوفات، وذلك بعد إعلانه رصد صاروخ أُطلق من غزة "وسقط داخل أراضي القطاع".

ويوم أمس، أفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 48,348 شهيد و 111,761 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما يتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن جيش الاحتلال قتل 100 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة بدأ في 19 يناير ماضي السريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، لكن إسرائيل ما زالت تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.